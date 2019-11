Unfall in Alpen : 68-Jähriger wird vor seinem Haus von Auto erfasst und tödlich verletzt

Alpen Ein Mann ist vor seinem Haus in Alpen von einem Auto erfasst worden. Er starb an seinen schweren Verletzungen. Warum die Fahrerin die Kontrolle über den Wagen verlor, ist noch unklar.

Bei einem Unfall in Alpen ist am Dienstag ein 68-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 17 Uhr gerade vor seinem Haus in der Rheinberger Straße, als der Wagen einer Frau (78) vor dem Grundstück von der Fahrbahn abkam, den Zaun zum Grundstück durchbrach und den Mann erfasste. Er starb noch an der Unfallstelle.