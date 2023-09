Folgen von Personalmangel Gibt es weniger Alkoholkontrollen duch die Polizei in NRW?

Haben Sie Alkohol getrunken? Eine Frage, die Autofahrer offenbar immer seltener von der Polizei zu hören bekommen – zumindest spät abends an den sogenannten Standkontrollen an den Ein- und Ausfahrtstraßen. „Der Kontrolldruck hat spürbar nachgelassen. Das ist eine sehr kritische Entwicklung. Das kann man leider auch an den Verkehrsunfallzahlen ablesen“, sagte Michael Mertens, Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), unserer Redaktion.