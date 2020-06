Polizei fahndet in Aldenhoven : Messer mit der Spitze nach oben auf Spielplatz entdeckt

Ein Polizist hinter Blaulicht (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Aldenhoven In Aldenhoven im Kreis Düren sind auf einem Spielplatz Messer entdeckt worden. Sie wurden so in den Sand gesteckt, dass die Klingen herausragten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zeugen hätten die Messer entdeckt und die Ermittler verständigt, teilte die Polizei am Montag in Düren mit. Die Waffen seien sichergestellt, es werde nach weiteren Zeugen gesucht.

Zudem sei der zuständige Bauhof verständigt worden, damit „der gesamte Sand auf dem Gelände noch einmal gründlich gekehrt und gesiebt wird um weitere Gefahrenquellen auszuschließen“.

(top/dpa)