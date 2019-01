Evakuierung im Kreis Düren : Gasleck sprengt Straßenoberfläche auf und verschluckt Auto

In Aldenhoven-Siersdorf ist die Straße aufgesprungen. Ein Auto ist in die Grube abgesackt. Foto: Yvonne Charl

Aldenhoven Aufgrund eines Gaslecks hatte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in der Nacht eine Evakuierung mehrerer Straßen in Aldenhoven angeordnet. An einer Stelle sprang die Straßenoberfläche auf und verschluckte regelrecht ein Auto.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) mitteilt, konnten die Evakuierten in Aldenhoven-Siersdorf im Kreis Düren gegen 5.30 Uhr am Morgen zurück nach Hause. Die gesamten Reperaturarbeiten in der Mühlenstraße, wo das Leck in einer Gasleitung die Straßendecke aufgesprengt hatte, dauern noch mehrere Stunden an. Die Bilder aus Siersdorf waren in den frühen Morgenstunden dramatisch, ein parkendes Auto wurde von der Straße regelrecht verschluckt.