Einsätze an den Ostern Brände und ein Kohlenmonoxid-Alarm beschäftigen Feuerwehren in NRW

In Salzkotten (im Kreis Paderborn) ermittelt die Polizei nach einem Brand in einem Wohnhaus wegen schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit versuchtem Mord in fünf Fällen. Eine unbekannte Person habe am frühen Sonntagmorgen ein Feuer in einem im Erdgeschoss des Hauses gelegenen Kiosk gelegt, berichteten die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Polizei Bielefeld am Sonntag. Die fünf im Haus anwesenden Menschen hätten das Gebäude jedoch rechtzeitig verlassen können.