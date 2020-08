Mit Kajaks und Ketten : Aktivisten blockieren Zufahrt zu Shell-Raffinerie und Hafen bei Köln

Wesseling/Köln Am frühen Morgen kamen sie mit Betonfässern, dreibeinigen Hochsitzen, Kajaks und Plakaten. Stundenlang blockierten Klimaaktivisten das Tor und die Hafenzufahrt zur Rheinland-Raffinerie von Shell.

Umweltaktivisten haben am Freitag stundenlang die Zufahrt zur Shell-Raffinerie in Wesseling bei Köln blockiert. Außerdem versperrten sie mit Kajaks den Godorfer Rhein-Hafen, über den Tankschiffe die Raffinerie anfahren. Nach Angaben der Polizei Rhein-Erft hatten am frühen Morgen rund 50 Menschen zwei Eingänge zum Shell-Gelände blockiert. Vier Personen hätten sich in einem mit Beton gefüllten Fass festgekettet und konnten erst am Nachmittag von der Polizei befreit werden. Insgesamt hätten die Aktivisten sich friedlich verhalten.