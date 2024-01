Überblick zum Start der Aktionswoche In diesen NRW-Orten sind Bauernproteste geplant

Auch in der rechtsrheinischen Region sind Konvois angekündigt worden. Am Montag ab 9 Uhr sollen rund 100 Traktoren von Hennef in Richtung Troisdorf fahren. Von Lohmar aus sollen zudem weitere 80 Fahrzeuge ab 9 Uhr in Richtung Siegburg fahren. Das meldet die Polizei Rhein-Sieg-Kreis am Freitag. Die beiden Konvois werden sich in der Römerstraße in Troisdorf zusammenschließen. Die Polizei Rhein-Sieg-Kreis rechnet am Montag ab 5 Uhr auch mit weiteren, nicht angemeldeten Protesten. Betroffen seien voraussichtlich Autobahnzufahrten und Kreuzungen.