Städte verschenken Bäume Gratis-Bäume für ein besseres Stadtklima

Mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen verschenken Bäume, Sträucher und Hecken an Gartenbesitzer. In Duisburg stieß die Obstbaumaktion „3000 Bäume für Duisburg“ auf „überwältigende Resonanz“, wie eine Sprecherin der Wirtschaftsbetriebe mitteilte. Wegen des großen Interesses wurden in der vergangenen Woche noch einmal 1000 Obstbäume nachbestellt, die künftig auf Privatgrundstücken stehen sollen. „Auch diese Bäume waren innerhalb weniger Stunden alle reserviert.“ Die Obstbäume sollen zur Verbesserung der Luftqualität sorgen und „zur Förderung des städtischen Mikroklimas beitragen“, wie die Stadt mitteilt.