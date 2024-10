Fall bei „Aktenzeichen XY“ Tod eines 85-Jährigen in Pulheim – Polizeifahndung mit neuen Bildern

Kostenpflichtiger Inhalt Die Vermutung liegt nahe, dass der Fall in Pulheim in Verbindung steht mit einem Vorfall wenige Wochen vor der Tat. Sogenannte falsche Handwerker hatten damals am Haus des 85-Jährigen geklingelt und ihn mit vermeintlichen Reparaturarbeiten am Dach um 1800 Euro gebracht. Im Ermittlungsverfahren ist letztlich offen geblieben, ob die Betrüger am 7. September noch einmal zurückgekehrt sind, um den Rentner auszurauben oder ob sie möglicherweise Infos über den alleinlebenden Mann an andere Täter weitergegeben haben.