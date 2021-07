„Aktenzeichen XY“ : Polizei Oberhausen geht neuen Hinweisen im Fall Cindy Koch nach

Oberhausen Ein Vierteljahrhundert nach der Ermordung der damals 20-jährigen Cindy Koch in Oberhausen hat die Polizei dank der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ neue Hinweise, denen sie nachgehen kann. Die Behörde will sie nun überprüfen.

Knapp 24 Jahre nach der Ermordung der 20-jährigen Cindy Koch in Oberhausen geht die Polizei neuen Ermittlungsansätzen nach. Anlass war die Behandlung des Falls in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ am vergangenen Mittwoch. „Es sind Hinweise eingegangen - sowohl telefonisch als auch per E-Mail“, sagte eine Sprecherin der Polizei Essen am Freitag. „Diese werden wir sorgfältig überprüfen und auswerten.“ Nähere Angaben machte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.