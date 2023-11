„Aktenzeichen XY“ ehrt mutige Helfer aus NRW Wie Mohamad Al Hasan einen gefährlichen Täter fasste

Mohamad Al Hasan war am 16. August 2022 auf seiner üblichen Liefertour in Mülheim unterwegs, als er plötzlich einen Mann wegrennen sah und eine ältere Frau vor einem Kiosk wahrnahm. „Die Dame hatte ein Messer im Rücken, ich bin sofort zu ihr geeilt“, erzählt der 40-Jährige, der als Paketbote arbeitet. Er half der Frau, ihren Enkel zu informieren, alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Dann sprang er in seinen Lieferwagen und verfolgte den Täter. „Die Polizei hatte ich die ganze Zeit auf meinen Kopfhörern“, sagt er.