Aktenzeichen XY : Mordfall Cindy Koch wird nach 24 Jahren neu aufgerollt

Oberhausen Knapp 24 Jahre nach der Ermordung einer 20-Jährigen in Oberhausen unternimmt die Polizei einen neuen Anlauf zur Aufklärung des Verbrechens. Neue Hinweise im Fall Cindy Koch erhoffen sich die Ermittler durch die TV-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ am Mittwoch, 14. Juli.

Wie die Polizei Essen am Donnerstag berichtete, war die angehende Erzieherin und Mutter eines damals 18 Monate alten Jungen am Abend des 10. August 1997 tot in ihrem Bett gefunden worden. Zuvor hatte sie in der Nacht auf Sonntag mit einer Freundin mehrere Diskotheken in Oberhausen besucht. Nachdem sie ihre Freundin am Sonntagmorgen abgesetzt hatte, fuhr sie nochmals zu einer Disko.