Versuchtes Tötungsdelikt in Wadersloh : 28-Kilo-Klotz von Brücke geworfen - Ermittler setzen auf „Aktenzeichen XY“

Versuchtes Tötungsdelikt in Wadersloh

Wadersloh Nach dem Wurf eines 28 Kilogramm schweren Klotzes von einer Brücke bei Wadersloh im Münsterland wird der Fall bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vorgestellt.

Die Mordkommission versucht so mit Hilfe der Zuschauer der ZDF-Sendung, die Tat vor über einem Jahr doch noch aufzuklären. Die Sendung werde am kommenden Mittwoch (13. November) ausgestrahlt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit.