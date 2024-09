Aktenzeichen XY 37 Jahre nach Mord an Prostituierter aus Dortmund – Hoffnung auf neue Spur

Die erste Tat, um die es geht, ereignete sich der Vorschau des ZDF zufolge bereits am 24. Oktober 1987. Damals stieg die in Dortmund arbeitende Prostituierte Sylvia Beerenberg in einen dunklen Mercedes. Die Fahrt ging in die Ortschaft Lippetal-Oestinghausen im Kreis Soest. Dort wurde später Beerenbergs Leiche gefunden. Der Täter hatte 16 Mal mit einem Messer zugestochen.