Prozess in Bonn Akif Pirinçci wegen Volksverhetzung zu Haftstrafe verurteilt

Es dürfte sich bei der Urteilsverkündung auch nicht um den letzten Aufenthalt Pirinçcis im Bonner Gerichtskomplex handeln: Pirinçcis Anwalt Mustafa Kaplan will nämlich den Weg durch die Instanzen gehen. Er habe seinem Mandanten bereits bei Annahme des Mandats gesagt, dass er mutmaßlich vor dem Amtsgericht und auch in der folgenden Berufungsverhandlung vor dem Landgericht unterliegen dürfte, so Kaplan in seinem Plädoyer am Montagvormittag. Erst vor dem Bundesgerichtshof rechne man sich größere Chancen aus. Nicht jede Flüchtlingskritik oder grenzwertige Äußerung sei Volksverhetzung, nicht alles, was nicht allen gefiele, stelle automatisch eine Straftat dar, hatte Kaplan argumentiert. Auch werde mit zweierlei Maß gemessen, wie man an Äußerungen diverser CDU/CSU-Politiker sehen könne, die mit ihrer Migrantenschelte nicht vor Gericht landeten.