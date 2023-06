Sauberkeit an Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn Airport-Reinigungsteams werden in Ferienzeit aufgestockt

In den Sommerferien kommen die Flughäfen bei den Passagierzahlen regelmäßig an die Belastungsgrenzen. Entsprechend frequentiert sind auch die sanitären Anlagen, und das Müllaufkommen steigt enorm. Für die Reinigungsfirmen bedeutet das ein deutlich höheres Arbeitsaufkommen. Das Reinigungsteam des Dienstleisters werde in den Ferien aber nochmal aufgestockt, sodass eine häufigere Reinigung der WC-Anlagen gewährleistet werden könne, sagt Tankred Stachelhaus vom Flughafen Düsseldorf. Auch am Airport Köln/Bonner Airport werden die Reinigungsintervalle fortlaufend entsprechend an die Flugpläne angepasst und zu Hauptreisezeiten wie den Sommerferien erhöht, erklärt Sprecher Alexander Weise.