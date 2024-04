Kochen mit dem Airfryer Heiß statt fettig – Lohnt sich eine Heißluftfritteuse?

Jeder kennt sie, die klassische Fritteuse. Unmengen an Öl, vor Fett tropfende Lebensmittel, der typische Geruch in der Luft. In immer weniger Privatküchen dürfen Fritteusen deshalb zu finden sein, ganz im Gegensatz zu einem immer beliebter werdenden Gerät: der Heißluftfritteuse, auch Airfryer genannt.