Großübung der Luftwaffen Welche Flugzeuge beim Air Defender 23 zu sehen sind

Die drei wichtigsten Lufträume der Übung befinden sich zwar nicht in Nordrhein-Westfalen, doch ein paar Standorte der Region werden trotzdem Teil von „Air Defender 23“ sein. Starts und Landungen wird es geben in Nörvenich südwestlich von Köln, in Geilenkirchen bei Heinsberg sowie im niederländischen Volkel, kurz hinter der Grenze bei Goch. Einen Tag der offenen Tür oder einen Spotter-Tag ist zwar nicht vorgesehen, doch können Flugzeugbegeisterte die Starts und Landungen auch aus der Ferne beobachten.