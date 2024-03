Mordkommission ermittelt Ehepaar tot auf Bauernhof in Ahlen gefunden

Ein 67-Jähriger hat im nordrhein-westfälischen Ahlen seine Lebensgefährtin und sich selbst getötet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Münster am Dienstag (26. März) mitteilten, wurden die beiden Leichname am späten Montag (25. März) in einer Hofanlage in Ahlen gefunden. Die Frau war demnach 65 Jahre alt. Die Hintergründe waren zunächst unklar.