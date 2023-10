Unfall in Ahaus 18-jähriger Mofa-Fahrer von Auto erfasst und tödlich verletzt

Ein 18 Jahre alter Mofa-Fahrer ist im münsterländischen Ahaus bei einem Zusammenstoß mit einem Auto tödlich verletzt worden. Der Zweiradfahrer wollte nach Angaben der Polizei am Montagabend aus einem Wirtschaftsweg kommend eine Kreisstraße überqueren. Dabei wurde er von dem Wagen eines 53-Jährigen erfasst. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten 18-Jährigen in eine Klinik in das niederländische Enschede, wo er in der Nacht zum Dienstag starb.