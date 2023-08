Ahaus im Münsterland Mini-Lkw kippt um - 14-jähriger Schülerpraktikant lebensgefährlich verletzt

Ahaus · Bei einem Arbeitsunfall wurde ein 14-jähriger Praktikant am Mittwoch lebensgefährlich verletzt. Er saß in einem Mini-Lkw, der in einer Kurve umkippte.

23.08.2023, 17:30 Uhr

Der Junge wurde lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein 14-jähriger Praktikant ist am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Ahaus im Münsterland lebensgefährlich verletzt worden. Der Jugendliche habe als Beifahrer auf einem mit Sand beladenen Mini-Lkw gesessen, als dieser in einer Kurve umkippte, wie die Polizei berichtete. Der Fahrer habe sich durch einen Sprung gerettet, der Schüler sei eingeklemmt worden. Er wurde ins Universitätsklinikum Münster geflogen, so der Bericht. Sein Zustand sei „stabil“, sagte eine Polizeisprecherin. Der Unfall ereignete sich auf dem Betriebshof des Friedhofs in Ahaus.

(ldi/dpa)