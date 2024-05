Mit Kamera und Sprechfunk Strafverfahren eingeleitet – 50-Jähriger versucht bei Führerscheinprüfung zu betrügen

Mit Sprechknopf im Ohr und Kamera unter dem Shirt: Technisch hochgerüstet hat ein 50-Jähriger versucht, in Ahaus im Münsterland bei der theoretischen Fahrprüfung zu betrügen. Wie die Polizei mitteilte, war die Schummelei am Montag (27. Mai 2024) erst nach der Prüfung aufgefallen: Der Prüfling aus Afghanistan hatte den Test in deutscher Sprache absolviert, anschließend aber einen einfachen Hinweis nicht verstanden. Dem stutzig gewordenen Prüfer fielen dann ein Sprechknopf im Ohr und eine Aussparung für eine Kamera im T-Shirt des Mannes auf. Alles sei samt Antennen an einem Bauchgürtel befestigt gewesen, so die Polizei. Das Equipment wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.