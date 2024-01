Aggressivität im Straßenverkehr „Er ist förmlich aus dem Auto gesprungen“

Für Luca S. (Name der Redaktion bekannt) war es ein ganz normaler Montag. Er war, wie so oft, mit dem Fahrrad in Marl unterwegs und wollte eine Ampel passieren, als er abrupt bremsen musste. „Neben mir stand ein Auto, der Fahrer hatte mich wohl übersehen“, berichtet er. Er habe dem Fahrer nachgerufen. „Pass auf, du Spinner!“, erinnert er sich, gesagt zu haben. Das habe den Autofahrer veranlasst, ihm ebenfalls hinterherzurufen, was genau, das habe S. nicht verstehen können. So unangenehm dieser Zwischenfall begonnen hat, so sehr sollte er im weiteren Verlauf dieses Montags Anfang Januar noch eskalieren.