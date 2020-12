Tanz-Challenge wird zum viralen Hit : Wie das Lied „Jerusalema“ das Internet erobert

Klinikmitarbeiter des Lukaskrankenhaus in Neuss tanzen zu Jerusalema Foto: Lukaskrankenhaus/Ulla Dahmen

Düsseldorf Von Südafrika übers Internet in die Welt: Das Lied „Jerusalema“ von Master KG bringt Menschen weltweit auf die Beine. Die Tanz-Challenge ist in den sozialen Netzwerken zu einem viralen Hit geworden. Die Anleitung zu den Schritten liefert „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse.

„Uniklinik Düsseldorf goes Jerusalema“ steht unter dem Video, mit dem sich die Uniklinik an der viralen Tanz-Challenge beteiligt. Auf den Stationen, in den Fluren, vor dem Gebäude und sogar auf den Dächern tanzen rund 200 Ärzte, Krankenpfleger und weitere Angestellte zu dem Lied Jerusalema vom südafrikanischen Musiker Master KG. Der Zusammenschnitt wurde auf Youtube nach wenigen Tagen bereits mehr als 40.000 mal angeklickt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das Lied ist bereits im November 2019 erschienen und wurde in Südafrika schnell zu einem Hit. Über die Landesgrenzen hinaus wurde Jerusalema dann im Laufe der Corona-Pandemie bekannt, als sich immer mehr Menschen auf der ganzen Welt an der Tanz-Challenge beteiligten. Seinen Ursprung hat der Trend, der millionenfach unter dem Hashtag „#JerusalemaDanceChallenge“ zu finden ist, wohl in Angola, wo eine Gruppe ihren Tanz zum Song filmte und ins Netz stellte.

Die Begeisterung für den rhythmischen Tanz zieht sich seitdem durch alle Alters- und Bevökerungsgruppen – und das weltweit. Befeuert durch Facebook, Instagram und vor allem Tiktok verbreitete sich der Tanz im Internet. Aufgenommen wurden die Videos auf Straßen, in Wohnzimmern, auf Hausdächern – oder eben in Krankenhausfluren.

So auch im Video des Rheinland Klinikums Neuss: Dort nahmen 15 Pflegekräfte, die auf der Dachterrasse des Lukaskrankenhaus zu dem eingängigen Rhythmus tanzten, an der Challenge teil. „Das Lied vermittelt Freude und Hoffnung“, erzählt die Pflegegruppenleiterin Silvia Knoll. „Es geht darin um Gefühle, Schutz und Sehnsüchte. Das ist in der aktuellen Situation sehr passend.“

View this post on Instagram A post shared by RheinlandKlinikum (@rheinlandklinikum) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Passend zur momentanen Krisensituation tanzen sich die Menschen in den Jerusalema-Videos den Frust von der Seele. Konform mit den Corona-Maßnahmen mit genügend Abstand und Maske. In der St. Barbara Klinik in Hamm wurden Pflegekräfte und Krankenhausmitarbeiter besonders kreativ und nutzten den Hubschrauberlandeplatz der Klinik als Tanzfläche. „Hier konnten besonders viele gleichzeitig mittanzen, weil dort genug Platz zum Abstandhalten war“, sagte Kliniksprecherin Julia Kuhn.

Wer die Schritte lernen will, der findet bei der „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabusa eine Anleitung für den Jerusalema-Tanz. Schon im Sommer hatte sie mit ihrer Tanzschule an der Challenge teilgenommen. „Mein Herz hängt da dran. Es ist ein Lied aus Südafrika – das ist zwar keine Sprache, die ich spreche, aber ich verstehe natürlich, was da gesungen wird. Und es hat so gut gepasst mit 'Jerusalema' und dem Gefühl von Hoffnung und Spaß in der Corona-Zeit“, erklärt sie.

Die Bewegung in dem Lied von Master KG, der mit bürgerlichem Namen Kgaogelo Moagi heißt, und der Backroundsängerin Nomcebo Zikode sind einem traditionellen Hochzeitstanz entsprungen, erklärt die Religionswissenschaftlerin Anna-Katharina Höpflinger. „Solche Rituale sind sehr körperlich und dazu gehören oft auch Musik und Bewegung. Der Tanz und die Musik grenzen dabei das Ritual vom Alltag ab und formen eine besondere, eben nicht alltägliche Stimmung.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und auch textlich passt Jerusalema in die aktuelle Zeit. „Als ich den Song fertig produziert hatte, habe ich ihn wieder und wieder gehört. Ich hatte das Gefühl, etwas sehr Spirituelles gemacht zu haben“, sagt DJ Master KG. Der Text sei ihm und der Sängerin Nomcebo Zikode einfach zugefallen, weil sie sich von besagter spiritueller Aura des Rhythmus hätten leiten lassen. Tatsächlich erinnert der Liedtext in Kombination mit dem Beat entfernt an afroamerikanische Gospelmusik. Musik, die das Evangelium verkündet – auf eine emotionale, mitreißnde Art.

(mit dpa)