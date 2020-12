Affenhausbrand, Gangelt, Dürre : Das NRW-Jahr in Bildern

Foto: dpa/Andreas Drabben 35 Bilder Der Jahresrückblick 2020 aus NRW in Bildern

Düsseldorf Das Coronavirus war auch in NRW das bestimmende Thema des Jahres 2020. Doch was ist eigentlich sonst so passiert? Welche Ereignisse hat uns die Allgegenwärtigkeit der Pandemie schon wieder vergessen lassen? Ein Rückblick in Fotos.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Corona, Corona, Corona - zweifellos sind die Pandemieentwicklungen auch in NRW die bestimmenden Themen des Jahres gewesen. Es gab allerdings auch einige zum Teil schreckliche Ereignisse, die nichts mit dem Virus oder seinen Folgen zu tun hatten. Denken sie zum Beispiel an den Brand des Krefelder Affenhauses oder den Kita-Mord in Viersen – Fälle, die nicht nur für die Betroffenen nicht mehr so schnell zu vergessen sein werden.

Und erinnern Sie sich noch an die Anfänge der Pandemie, an die erste Welle zu Jahresbeginn? Da war zum Beispiel der Ausbruch in Gangelt. Außerdem kam es überall in Nordrhein-Westfalen zu Hamsterkäufen.

Um Ihnen das Jahr und seine Ergeinisse noch einmal in Erinnerung zu rufen, haben wir eine Bilderstrecke zusammengestellt:

(th)