Polizei im Dauereinsatz Tritte gegen den Kopf – „Das ist ungeheuerlich“

Die Polizei war am Wochenende in NRW im Großeinsatz. Insbesondere der Samstag mit dem Parteitag der AfD in Essen und dem EM-Achtelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark am Abend mit dem schweren Unwetter in Dortmund stellte die Polizei vor enorme Herausforderungen. Aufgrund der Großlage erhielt die NRW-Polizei Unterstützung von Kräften aus anderen Bundesländern. „Die starke Präsenz ließ keinen Zweifel aufkommen, dass einerseits die Versammlungsfreiheit geschützt wird, andererseits aber auch die Durchführung des Parteitages gesichert ist. Wir haben auch brenzlige Situationen erlebt. Sie zeigen, dass das starke Polizeiaufgebot wichtig und richtig ist“, sagte Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in NRW.