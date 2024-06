Protestwochenende in Essen 70.000 gegen die AfD - mehr Menschen als die Partei Mitglieder hat

In einem Zirkuszelt gab es politische Debatten, in der Gemeinschaftsküche dreimal täglich Mahlzeiten. Ärger habe es nicht gegeben, sagen die Veranstalter. Eine Familie, die direkt am Hörsterfeld wohnt und am Samstag die Demo am Straßenrand verfolgt, bestätigt: „Es waren kurze, aber friedliche Nächte.“ Die einzige Sorge sei, wie der vor einem Jahr erst aufgehübschte Park am Ende aussehe. Den Dauerregen von Samstagnacht aber hätte wohl kein Protest der Welt stoppen können.