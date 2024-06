Aufruf zur Gewalt 1000 Linksradikale wollen AfD-Parteitag verhindern

„Wir wissen, dass es schon im Vorfeld bundesweit Aktionstrainings gab, in denen zum Beispiel Blockadeaktionen geübt werden“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Reul kündigte eine harte Linie gegen die Gewalttäter und die Androhungen im Internet an. „Das ist der Aufruf zu Straftaten – und wir werden zu all diesen Sachen Strafanzeigen schreiben. Wir haben da kein Verständnis und greifen hart durch“, sagte Reul. „Falls es erforderlich sein sollte, wird die Polizei in Essen diesen Schutz auch sehr robust gewährleisten“, so Reul.