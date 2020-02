Staatsschutz ermittelt : Landtag will Finanzierung von AfD-Malbuch prüfen

Düsseldorf Im Fall eines umstrittenen „Malbuchs“ der nordrhein-westfälischen AfD-Fraktion will der Landtag prüfen, ob die Fraktion Gelder unzulässig verwendet hat. Rassistische Darstellungen hatten für Ärger gesorgt.

Das teilte ein Sprecher des Landtags am Mittwoch in Düsseldorf auf Anfrage mit. Die Hefte mit dem Namen „Nordrhein-Westfalen zum Ausmalen“ sollen am vergangenen Wochenende bei einer Veranstaltung der AfD-Landtagsfraktion in Krefeld verteilt worden sein.