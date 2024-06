AfD-Bundesparteitag am Wochenende „Einer der größten Polizei-Einsätze, die es in Essen je gegeben hat“

In Absprache mit der Bundespolizei, der Stadt, der Ruhrbahn, der Messe und mit Unterstützung von Kräften aus anderen Bundesländern sei man insgesamt aber auf alles vorbereitet – auch angesichts der EM-Achtelfinale am Samstag in Dortmund (21 Uhr) und am Sonntag in Gelsenkirchen (18 Uhr). „Wir werden sehr präsent und sehr aufmerksam sein. Wer sich nicht an Recht und Gesetz hält, muss mit Konsequenzen rechnen“, so der Einsatzleiter, der betont: Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Großdemos am Samstag nicht friedlich verlaufen würden.