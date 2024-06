Stadt Essen versus AfD Der Weg für den AfD-Bundesparteitag ist endgültig frei

Das Parteitagswochenende wird nicht ohne Gegendemonstrationen stattfinden. Ein breites Bündnis von Stadt, Kirchen, Gewerkschaften, Unternehmen und Initiativen organisieren teils gemeinsam, teils separat Proteste gegen den AfD-Parteitag. Zehntausende Demonstranten werden erwartet, schon am Freitagabend haben Aktivisten eine Rave-Demo geplant, zu der 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet sind. Am Samstag könnte es die größte Kundgebung geben, die Essen seit vielen Jahren erlebt hat. Die Hauptveranstaltung ist auf dem Messeparkplatz P2 direkt an der Grugahalle geplant, wo die AfD ihren Parteitag abhalten will. Busse sollen Demonstranten aus ganz Deutschland nach Essen bringen. An der Ruhr soll es Zeltmöglichkeiten für bis zu 6000 auswärtige Demo-Teilnehmer geben. Auch Musik- und Kleinkunstveranstaltungen sind im Rahmen der Anti-AfD-Proteste geplant. Und in der Region wird es ohnehin voll, vor allem am Samstag: Dann findet ein Spiel der EM-Achtelfinale in der Nachbarstadt Dortmund statt.