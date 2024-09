Neuer Ärger in Essen AfD lädt zu „Bürgerdialog“ ein – und wird auf buntes Gegenprogramm treffen

Ganz so geschmeidig hat die Belegschaft des Vermieters TUP den Fakt nicht aufgenommen, dass die AfD erneut nach Essen kommt – wenn auch nicht in der Dimension des Bundesparteitages mit Zehntausenden Gegendemonstranten, weiträumigen Straßensperrungen und dem Polizeigroßeinsatz. „Eine Partei, die diese Grundwerte in Frage stellt, ist auf unseren Bühnen nicht willkommen“, heißt es in einem Statement, das die TUP-Geschäftsführung zusammen mit den Künstlerischen Leitungen veröffentlicht hat. Mit 775 Mitarbeitenden aus 41 Nationen stehe die TUP für Vielfalt und Demokratie; einen entsprechenden offenen Brief haben mehr als 400 Beschäftigte unterschrieben.