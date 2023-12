Polizeieinsatz am Landtag Mann aus AfD-Besuchergruppe mit Messer im Rucksack erwischt

Sicherheitsalarm am Rande des Plenartags im Düsseldorfer Landtag: Am Freitagmorgen fand man an der Eingangsschleuse nach dpa-Informationen ein Messer mit 15 Zentimeter langer Klinge im Rucksack eines angemeldeten Besuchers. Die Polizei stellte das Messer sicher und schrieb eine Anzeige. Eine Polizeisprecherin bestätigte den Einsatz auf Anfrage.