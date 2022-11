Ausschluss der Ex-post-Triage : Ärztekammer Nordrhein kritisiert Triage-Gesetz

Düsseldorf Die Ärztekammer Nordrhein hat die vom Bundestag beschlossene Neuregelung der Triage kritisiert. Für Ärzte und Ärztinnen müsse das Kriterium der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit für alle Patientinnen und Patienten gelten – „nicht nur die mit übertragbaren Krankheiten wie Covid-19“, sagte Ärztekammer-Präsident Rudolf Henke.

Die Ärztekammer Nordrhein hat die vom Bundestag beschlossene Neuregelung der Triage kritisiert, die eine „Ex-post-Triage“ ausschließt. „Wenn ein starres Zuteilungsprinzip nach der Maxime 'Wer zuerst kommt, mahlt zuerst' an die Stelle der ärztlichen Indikation im Einzelfall tritt, dann sind für den Fall einer notwendigen Behandlungspriorisierung mehr erfolglose Behandlungen und mehr Todesfälle als nötig zu befürchten“, sagte Ärztekammer-Präsident Rudolf Henke am Samstag in Düsseldorf.