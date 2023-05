Notfallversorgung gewährleistet Rund 1000 Ärzte gehen in NRW und Rheinland-Pfalz in Warnstreik

In Nordrhein-Westfalen wollen Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern am Dienstag erneut in einen Warnstreik treten - zusammen mit vielen Kollegen bundesweit. In NRW und Rheinland-Pfalz beteiligen sich im laufenden Tarifkonflikt diesmal voraussichtlich 33 Kliniken und gut 1000 Mediziner an der Aktion, wie ein Sprecher des Marburger Bunds sagte. Die meisten wollten an der zentralen Kundgebung ab Mittag (13.00 Uhr) in Frankfurt teilnehmen. Die Gewerkschaft hatte zuletzt Ende März zu einer Arbeitsniederlegung aufgerufen. Es liege weiterhin noch kein Arbeitgeber-Angebot vor.