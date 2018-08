Ältester Mensch in Deutschland: Seniorinnen feiern 112. Geburtstag

Wetter/Rottenburg Zusammen sind sie 224 Jahre: Mit Mathilde Mange und Elisabeth Tränkner haben die bundesweit wohl ältesten Frauen Geburtstag gefeiert. Wie wird man so alt? Arbeit schadet offenbar nicht.

Die derzeit wohl ältesten Frauen in Deutschland haben am Wochenende Geburtstag gefeiert: Mathilde Mange aus Wetter an der Ruhr wurde am Freitag 112 Jahre, knapp vor Elisabeth Tränkner aus dem baden-württembergischen Rottenburg, die am Samstag nach Angaben ihrer Heimatstadt als zweitälteste Deutsche ihren Geburtstag beging.