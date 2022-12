Gut besuchte Innenstädte in NRW Das wurde am Adventssamstag besonders gerne gekauft

Der Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen hat eine gemischte Bilanz des dritten Adventswochenendes gezogen: Zwar seien am Samstag viele Menschen in den Innenstädten unterwegs gewesen. Doch nur ein Viertel der befragten Unternehmen schätze die Umsatzentwicklung aktuell höher als im Vorjahr ein, teilte der Handelsverband Nordrhein-Westfalen am Sonntag auf Basis einer Umfrage unter Einzelhändlern mit. Gründe für das zurückhaltende Einkaufsverhalten in der Vorweihnachtszeit seien nach überwiegender Meinung der befragten Händler die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, die Inflation und die erhöhten Energie- und Stromkosten.