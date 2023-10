Nordmanntanne & Co Weihnachtsbäume werden teurer

Wer sich in diesem Jahr einen Weihnachtsbaum zulegen will, muss im Vergleich zum letzten Jahr etwas mehr bezahlen. Eberhard Hennecke, Vorsitzender des Verbands der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in NRW, spricht von einer Preissteigerung im „moderaten Bereich“, die einige Händler aufschlagen würden. „Wir gehen bei der Nordmanntanne von einer Preisspanne von 21 bis 29 Euro pro Meter aus, je nach Region und Qualität“, sagt Hennecke. Das lasse den Betrieben ausreichend Luft, einen angemessenen Preis anzusetzen. Tendenziell müssten aber die gestiegenen Investitionskosten, beispielsweise für Energie und Mindestlohn, auf die Preise umgelegt werden.