Adoptierte sucht ihre Wurzeln Wenn die Geburt ein Geheimnis bleibt

Als Petra Welkers mit 52 Jahren zum ersten Mal ihre Adoptionsakte öffnete, klopfte ihr das Herz bis in den Hals. Immer wieder hatte sie phantasiert, darin ein Foto oder einen Brief ihrer leiblichen Mutter an sie vorzufinden. Irgendetwas Persönliches. Vergeblich. Stattdessen standen dort ein paar Namen, nüchterne Angaben über ihre bereits verstorbenen leiblichen Eltern, dazu ein Geburtsregister. „Ich war wie erstarrt, konnte nicht einmal weinen“, erzählt die heute 57-Jährige aus Hamm. Mit 13 hatte sie von ihrer Adoption erfahren, Details wurden ihr aber verschwiegen. Welkers verdrängte ihre wahre Herkunft. Erst Jahrzehnte später traute sie sich, ihr „Geburtsgeheimnis“, so der Titel ihres Buches über ihre Reise in die Vergangenheit, zu lüften – mit weitreichenden Folgen.