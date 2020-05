Viel Verkehr und Baustellen : ADAC rechnet trotz Corona mit Staus zum langen Wochenende

Auf den Fernstraßen könnte es zum langen Wochenende hin voll werden. Wegen zahlreicher Baustellen brauchen Autofahrer momentan ohnehin viel Geduld. (Archivfoto) Foto: dpa/Marius Becker

München/Düsseldorf Eigentlich ist es derzeit ruhig auf NRWs Autobahnen. Wegen Christi-Himmelfahrt aber könnte sich das ändern - viele nutzen den Freitag als Brückentag. Der ADAC prognostiziert jedoch lange Staus auf den Autobahnen, unter anderem auf der A2. Das hat mehrere Gründe.

Die Autobahnen in den Ballungsräumen dürften am langen Christi-Himmelfahrts-Wochenende voll werden. Damit rechnet der ADAC. Starke Nerven brauchen der Stauprognose des Clubs zufolge Autofahrer auf den Wegen zur Küste, aber auch in NRW: Als „besonders staugefährdet“ gelten beispielsweise die A2 sowie die Region um Köln.

Wenn der überregionale Reiseverkehr auch noch immer stark eingeschränkt ist: Die Corona-Krise dürfte laut Prognose nicht viel am Verkehrsaufkommen zum langen Wochenende hin ändern. Der ADAC verweist unter anderem auf die mehr als 670 Baustellen in Deutschland, durch die Fahrer ohnehin viel Geduld aufbringen müssten.

Stau-Spitzen am Mittwoch und am Sonntag

Für viele beginnt das Wochenende bereits am Mittwochnachmittag. Die erste Stau-Spitze erwartet der Club daher am Mittwoch von etwa 13 bis 19 Uhr. In den Bundesländern Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen ist der Tag nach dem Feiertag, Freitag, 22. Mai, offiziell schulfrei. „Auch Arbeitnehmer anderer Bundesländer könnten sich wie schon in den Vorjahren diesen Brückentag frei nehmen“, heißt es beim ADAC. Unterwegs seien auch Autofahrer aus Hamburg und Sachsen-Anhalt: In Hamburg enden die Ferien, in Sachsen-Anhalt dauern diese noch eine Woche.

Autofahrer müssen damit rechnen, dass sie am Feiertag und auch am Sonntag auf Lkw treffen. Das sonst übliche Sonn- und Feiertagsfahrverbot für Lkw ist während der Corona-Krise aufgehoben. Die Rückreisewelle dürfte am Sonntag in der Zeit von 16 bis 19 Uhr ihren Höhepunkt erreichen. Ruhig werden soll es hingegen am Freitag: Für diesen Brückentag prognostiziert der ADAC wenig Stau auf den Fernstraßen.

Auf diesen Straßen wird es voll

Der ADAC hat eine Liste mit Strecken veröffentlicht, die für das lange Wochenende als besonders staugefährdet gelten:

Fernstraßen von und zur Küste

Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München

A1 Köln - Bremen - Hamburg - Lübeck

A2 Berlin - Hannover - Dortmund

A3 Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg

A4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Chemnitz - Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck - Darmstadt - Karlsruhe

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Füssen/Reutte

A7 Hamburg - Flensburg

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 München - Nürnberg - Berlin

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95 /B2 München - Garmisch-Partenkirchen

Urlauber sollten auf touristische Fahrten ins Ausland verzichten

Die Kontrollen an den deutschen Grenzen werden seit Mitte Mai schrittweise gelockert. An den Übergängen zwischen Österreich und Deutschland finden nur noch stichprobenartige Kontrollen statt, an den Grenzen zu Luxemburg sind sie komplett entfallen. Auf touristische Reisen ins Ausland sollten die Bundesbürger aber auch in den kommenden Wochen weiter verzichten.

