ADAC-Bilanz für das Jahr 2022 Das sind die häufigsten Gründe für Autopannen in NRW

Alle neun Sekunden. In dieser Taktung rufen Menschen in Deutschland durchschnittlich beim ADAC an, um eine Panne zu melden. Gerade in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen, mit vielen vollen Autobahnen und zahlreichen Berufspendlern, gehören liegen gebliebene Fahrzeuge eigentlich schon zum alltäglichen Erscheinungsbild im Straßenverkehr. Diesen Eindruck belegen auch die Zahlen der aktuellen Pannenstatistik des ADAC, die am Dienstag veröffentlicht wurde. So musste die ADAC Pannenhilfe im vergangenen Jahr in NRW insgesamt 887.400 Mal ausrücken. Das sind im Durchschnitt gut 2431 Einsätze pro Tag.