Hilfsorganisation vom Niederrhein „Wir sehen wieder Kindergesichter, die lächeln“

Seit Beginn des Krieges hat sich die humanitäre Hilfe von „action Medeor“ in der Ukraine auch ein wenig gewandelt und sich der veränderten Lage angepasst. Zusammen mit Partnern in der Ukraine organisieren die Niederrheiner nun auch direkt vor Ort die Beschaffung wichtiger Medikamente für die notleidende Bevölkerung. „Das stützt die wirtschaftlichen Strukturen vor Ort“, betont Peruvemba. Mit der Organisation „Your City“ betreiben die Tönisvorster zum Beispiel in der südukrainischen Hafenstadt Odessa eine Sozialapotheke, die kostenfrei Medikamente an Bedürftige verteilt – etwa an Krebspatienten. „So werden im Monat mehr als 2000 Menschen versorgt“, sagt Peruvemba. In den nächsten Wochen und Monaten möchte „action Medeor“ die Hilfsangebote auf die Regionen Mykolaiew und Cherson ausweiten – sollte es die Sicherheitslage zulassen. „Wir planen dort die Errichtung einer temporärer Erstaufnahmeklinik“, so Peruvemba.