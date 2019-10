Restaurantbesuch in Rom : Touristen müssen 429 Euro für zwei Teller Spaghetti zahlen

Foto: dpa Ein Teller mit Spaghetti (Symbolbild).

Rom Immer wieder verlangen italienische Gastronomen von Besuchern absurde Preise. Jetzt traf es zwei Japanerinnen in Rom, die nach zwei Portionen Pasta mehrere hundert Euro los waren. Tripadvisor hat das Bewertungsprofil des Restaurants mittlerweile gesperrt.

Wer mitten in den Haupstädten Europas essen gehen will, muss oft tief in die Tasche schreiben. Die Restaurants dort sind meist überteuert und auf Touristen konzentriert. Wie unverschämt ein Besuch in einem der Läden enden kann, haben jetzt zwei Japanerinnen in Rom zu spüren bekommen. Für ein gemeinsames Abendessen hat der Kellner ihnen 429,80 Euro berechnet. Und die dabei waren die Freundinnen keineswegs in einem luxuriösen Sterne-Restaurant.

Wie der britische „Independent“ meldet, hatten die beiden Frauen in dem Restaurant lediglich zwei Teller Spaghetti und dazu zwei Gläser Mineralwasser bestellt. Dafür mussten die Gäste 349,20 Euro zahlen. Hinzu kam eine Servicepauschale von 80 Euro. Entsetzt stellten die Japanerinnen die Rechnung auf dem Bewertungsportal Tripadvisor ein. Dort ist die Seite des betroffenen Restaurants mittlerweile gesperrt. Kunden können dort keine Bewertungen mehr abgeben.

Scontrino da 430 euro per due piatti di spaghetti: polemiche per il super conto del ristorante a Roma https://t.co/TnGy73eewg — Corriere della Sera (@Corriere) September 27, 2019

Der Betreiber begründet die hohe Rechnung so: Die Freundinnen hätten neben Pasta auch noch Fisch bestellt, der nach Gewicht bezahlt werden muss. Das sei auch in der Speisekarte so angegeben. Das Restaurant soll bereits in der Vergangenheit öfter wegen Unregelmäßigkeiten aufgefallen sein. Dem Betreiber droht nun ein Bußgeld von 5000 Euro.