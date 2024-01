Zeitfenster für möglichen Abschuss Für NRW-Wölfin „Gloria“ tickt die Uhr

Die Rückkehr von Wölfen in das dicht besiedelte Nordrhein-Westfalen ist spätestens seit der Ausrufung des ersten NRW-Wolfsschutzgebietes in Schermbeck am Rand des Ruhrgebiets mit Wölfin „Gloria“ 2018 öffentlich stark umstritten. Schon 2021 hatte ein Schäfer nach mehreren Rissen durch „Gloria“ im Schermbecker Wolfsgebiet auf einen Abschuss des Tieres geklagt. Er scheiterte vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf.