Abschlussbericht Corona-Schirm NRW Maßnahmen für 16 Milliarden Euro – „eine Erfolgsgeschichte“

Außerdem wurde in den Jahren 2020, 2021 und 2022 in 16 Tranchen knapp 20 Milliarden Euro und somit mehr Geld aufgenommen, als tatsächlich ausgegeben wurde. Es stehen rund vier Milliarden Euro für Tilgungen zur Verfügung, mehr als ein Drittel davon soll bereits in diesem Jahr zurückgezahlt werden.