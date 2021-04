Betrug und Manipulationen : Ersatzkassen in NRW erhalten über 1,7 Millionen Euro zurück

Düsseldorf Bei der Verfolgung von Abrechnungsbetrug haben die Ersatzkassen in Nordrhein-Westfalen 1,7 Millionen Euro zurückerhalten. Vor allem ambulante Pflegedienste wurden kontrolliert.

Die Gelder mussten im vergangenen Jahr Pflegedienste, Ärzte sowie Heil- und Hilfsmittelerbringer wegen falscher Abrechnungen und anderer Manipulationen zurückerstatten, wie der Verband der Ersatzkassen (vdek) in NRW am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.

Der Ersatzkassenverband, der seine Forderung nach einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft bekräftigte, beziffert die Zahl der im Jahr 2020 abgeschlossenen Prüffälle in NRW auf 63. Von diesen habe sich der Verdacht der Manipulation in 44 Fällen bestätigt. Bei 13 von ihnen wurde den Angaben nach die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, da sich zudem der Verdacht auf eine strafbare Handlung ergeben hatte. In weiteren zwei Fällen bestand der Verdacht auf eine Vertragsverletzung. Nicht erhärtet habe sich der Betrugsverdacht in 17 Fällen, hieß es.