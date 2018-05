Abkehr vom „Turbo-Abi“ kostet in NRW über 500 Millionen Euro

Düsseldorf Künftig sollen Schüler in NRW wieder neun Jahre das Gymnasium besuchen. Das wird teuer, wie nun aus einem Gutachten hervorgeht.

Die Rückkehr zur neunjährigen Regelschulzeit an den öffentlichen Gymnasien (G9) wird in Nordrhein-Westfalen laut einem Gutachten über 500 Millionen Euro kosten. Demnach belaufen sich allein die Bau- und Ausstattungskosten für über 1000 zusätzliche Räume auf rund 518 Millionen Euro. Das geht aus einem am Mittwoch in Düsseldorf vorgestellten Gutachten des Wuppertaler Instituts für bildungsökonomische Forschung im Auftrag der Landesregierung hervor. Zusätzlich entstehen demzufolge jährliche Kosten in Höhe von etwa 31 Millionen Euro - etwa für Schülerfahrtkosten, Lernmittel, Hausmeister- oder Verwaltungsstellen.