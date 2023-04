Reaktionen zu NRW-Abi-Panne „Das ist kommunikativ unterirdisch“

Vor allem die Kommunikation des NRW-Schulministeriums wird scharf kritisiert. Dario Schramm, ehemaliger Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, schreibt auf Twitter: „Keine Entschuldigung an Lehrer:innen oder Schüler:innen, keine persönlichen Worte. Das ist kommunikativ unterirdisch.“ Besonders ärgerlich sei die Tatsache, dass die Prüfungen ausgerechnet auf Freitag geschoben wurden - an diesem Tag ist der höchste Muslimische Feiertag, das Zuckerfest. Außerdem droht die Bahn an diesem Tag mit weiteren Streiks.