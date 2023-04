NRW-Abitur 2023 So erlebten Schulleiter die Downloadpanne

„Wir sind drin“, sagt Thomas Giebisch, Schulleiter am Leibniz-Gymnasium in Remscheid, gegen 12.10 Uhr. Mit dem zentralen Download der Abituraufgaben, der am Dienstag nicht funktionierte, gibt es am Mittwoch in Remscheid keine Probleme. Auch am Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasium Mönchengladbach läuft der Download am Mittwoch problemlos. „Das Herunterladen hat auf Anhieb funktioniert“, sagt Schulleiter Jan Funken. Auch am Wuppertaler Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, das zu den Schulen gehörte, die sich am Dienstag vergeblich um einen Download bemühten, läuft es am Mittwoch reibungslos. Auch die Kölner Kaiserin-Augusta-Schule meldet am Mittwoch keine Probleme beim Download.