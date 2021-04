Abschlussprüfungen in NRW : Abi mit Handicap

Abiturient Thomas Niebuer vor dem Leibniz-Montessori-Gymnasium in Düsseldorf. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Rund 90.000 Schülerinnen und Schüler werden ab dem 23. April die schriftlichen Abiturprüfungen in NRW ablegen. Der Abiturjahrgang 2021 ist wie keiner zuvor von den Corona-Maßnahmen betroffen.

Unterricht am Bildschirm zu Hause oder in der Schule, größere Gruppen, kleine Gruppen, Maskenpflicht, Testpflicht, verschobene Prüfungstermine und abgesagte Abschlussfahrten – wer in diesem Jahr Abitur macht, hat in jedem Fall gelernt, sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen und flexibel zu bleiben.

Seit vergangenem Jahr schon müssen die Schülerinnen und Schüler mit dem ständigen Wechsel zurechtkommen, so wie Sila Sen. „Die erste Zeit im Distanzunterricht hat mich schon manchmal überfordert“, sagt die 17-Jährige. „Sich so viel Stoff selbst beibringen zu müssen – das waren wir alle ja nicht gewohnt.“ Sie besucht das Goethe-Gymnasium in Düsseldorf, bei ihren Prüfungsnoten wird es auf jede Nachkommastelle ankommen, weil sie Ärztin werden will. Der Numerus Clausus für ein Medizinstudium liegt in fast allen Bundesländern bei 1,0. „Ich stehe ganz gut“, sagt Sila Sen bescheiden. Mit einem Notendurchschnitt von 1,2 wird sie in die Prüfungen gehen.

Deutsch-Abiturprüfung in einer Sporthalle: Schon das Abitur 2020 fand unter Pandemie-Bedingungen statt. (Archiv) Foto: dpa/Felix Kästle

Am 23. April starten die Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen mit dem Fach Englisch. Rund 90.000 Schülerinnen und Schüler werden in diesem Jahr die schriftlichen Prüfungen ablegen, wie das Schulministerium auf Anfrage mitteilt. Der Abiturjahrgang 2021 ist wie keiner zuvor von den Corona-Maßnahmen betroffen. Es gab keine Abschlussfahrten, keine Motto-Wochen, und Abi-Bälle fallen auch aus. „Das sind Dinge, auf die man sich die ganze Schulzeit gefreut hat“, sagt Thomas Niebuer. „Auch wenn wir wissen, dass es richtig ist, in der Pandemie nicht zu feiern, ist es natürlich sehr schade. Diese Zeit werden wir nie nachholen können.“

Der 18-Jährige engagiert sich im Vorstand der Landesschülervertretung (LSV) und findet es nicht fair, dass zentrale Prüfungen geschrieben werden. „Dieses Schuljahr ist wie kein Schuljahr zuvor“, sagt er. „Es gab so viele Monate keinen Präsenzunterricht. Uns fehlt die Anerkennung dieser Ausnahmesituation.“ Die LSV hatte gefordert, den Schülerinnen und Schülern eine Wahlmöglichkeit zu geben, das Abitur per Durchschnittsnote abzulegen. „Die Bedingungen waren einfach viel zu unterschiedlich“, sagt Niebuer. Digitalunterricht funktioniere inzwischen an vielen Schulen zwar sehr gut, „aber wir hören auch von ganz vielen Schülern, dass es überhaupt nicht klappt“.

Lüder Ruschmeyer leitet das Städtische Gymnasium Kreuzgasse in Köln. Rund 100 Schüler werden dort am Freitag in die Prüfungen starten. „Ich kann ihre Sorgen nachvollziehen, dass sie sich nicht ausreichend vorbereitet fühlen“, sagt er. Es habe aber auch einige Bemühungen gegeben, die Schüler zu entlasten, indem etwa die Abi-Prüfungstermine in NRW um neun Schultage nach hinten verschoben worden seien, um den Schülern mehr Zeit zum Lernen zu verschaffen.

„Hochachtung vor diesem Jahrgang“: Katrin Rößing ist Oberstufenkoordinatorin am Quirinus-Gymnasium Neuss. Foto: RPO/Privat

Die Schulen bekommen außerdem bei den einzelnen Prüfungen mehr Themen zur Auswahl. „Die Schüler können dann einen Bogen um Themen machen, die vielleicht nur im Distanzunterricht behandelt worden sind – auch das ist eine Erleichterung, die gleichzeitig aber das Anforderungsniveau nicht senkt“, sagt Ruschmeyer.

Infos Abitur 2021 Die Abiturprüfungen in NRW starten am 23. April mit Englisch als Leistungskurs- oder Grundkurs-Fach. Die Abiturprüfungen in Deutsch finden am 30. April statt, Mathe ist am 4. Mai an der Reihe. Die mündlichen Prüfungen im vierten Abiturfach finden ab dem 7. Mai statt.

Der 62-Jährige ist davon überzeugt, dass die Bedingungen für die Schüler in NRW durchaus vergleichbar sind. „Es gibt einzelne Kreise, die noch mehr Distanzunterricht hatten als andere, aber ich kann nicht erkennen, warum ein Zentralabitur schlecht sein soll.“ Das Zentralabi gewährleiste vielmehr eine Einheitlichkeit. „Und Gerechtigkeit“, sagt Ruschmeyer.

„Wenn jede Schule ihre eigenen Themen entwickeln dürfte, wäre ein Gymnasium in einem sozialen Brennpunkt möglicherweise schnell dem Vorwurf ausgesetzt, dass das Themenniveau zu niedrig war.“ Er hält auch die Idee einer Durchschnittsnote aus den Leistungen der Qualifikationsphasen für problematisch und nicht gerecht. „Das hätte man dann schon von vornherein ankündigen müssen“, sagt er.

Am Gymnasium Kreuzgasse sind schon seit vergangener Woche die Stundenpläne der kompletten Schule an den Abiturienten ausgerichtet. „So haben sie nachmittags immer Zeit zur Prüfungsvorbereitung, und ihr Stundenplan ist nicht so zerrissen“, sagt Ruschmeyer. „Ich bin zuversichtlich, dass die Prüfungen gut gelingen werden.“

Katrin Rößing unterrichtet Englisch und Französisch am Quirinus-Gymnasium in Neuss und kennt als Oberstufenkoordinatorin die Sorgen der Schüler. „Wir dachten ja im vergangenen Jahr schon, es war hart, aber der Jahrgang jetzt hat nochmal ganz andere, schwierige Voraussetzungen“, sagt die 47-Jährige. „Die Schüler haben viel mehr Zeit im Wechselunterricht verbracht.“ Aber sie hätten sich damit arrangiert. „Man muss sehen: Sie haben Flexibilität gelernt und Selbstorganisation – das wird ihnen auch im Studium helfen“, sagt Rößing.

„Die Schüler haben wirklich hart gearbeitet, ich habe Hochachtung vor diesem Abiturjahrgang.“ Selbst wenn der Digitalunterricht an ihrer Schule gut funktioniere, habe sehr viel gefehlt, sagt die Lehrerin. „Kurze Gespräche auf dem Gang, bei denen man mal fragen kann: Wie geht es euch? Dann Situationen, die Zusammenhalt schaffen, eine Studienfahrt, die Mottowoche – das ist traurig für die Schüler, aber auch für uns Lehrer.“

Der Düsseldorfer Schüler Thomas Niebuer hat Sorge, dass das Abi 2021 ein minderwertiger Schulabschluss sein könnte, der den Absolventen den Start ins Berufsleben oder an den Hochschulen erschwert. „Die Kultusminister werden ja leider auch nicht müde, zu betonen, dass dieses Abitur nicht gleichwertig ist“, sagt er. Schulleiter Ruschmeyer aus Köln kennt diese Angst.